Мерц считает "нереалистичным" вступление Украины в ЕС даже до 2028 года

Идея вступления Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которую озвучил президент Владимир Зеленский, является слишком оптимистичной, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Он считает, что вступление даже до 2028 года является нереальным.

Об этом сообщает Reuters.

Когда, по мнению Мерца, Украина может вступить в ЕС?

Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года – это нереалистично,

– отметил он.

Канцлер Германии предостерег от завышенных ожиданий, подчеркнув, что страна не может стать членом ЕС, пока идет война.

Он также отметил, что перед вступлением Украина должна выполнить все необходимые условия, в частности обеспечить соблюдение принципов верховенства права и достичь существенного прогресса в борьбе с коррупцией.

Мерц назвал евроинтеграцию Украины предпосылкой для достижения мира