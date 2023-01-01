Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он подчеркнул, что Украина может стать членом ЕС, ведь у нас будут заинтересованы как в точке экономического роста.

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В Украины нет других вариантов

По его словам, после завершения войны у Украины будет мало опций – не выполнять рекомендации партнеров, или не интегрироваться в ЕС мы не можем себе позволить.

Политолог объяснил, что украинская экономика может упасть на 40 процентов, а затем у нас уменьшится количество населения, снизится ВВП, и это приведет к тому, что государство без финансовых дотаций извне не сможет возродиться.

Это будет в течение нескольких лет, пока страна будет приходить в себя от войны. И в условиях этой вынужденности мы будем реализовывать то, что является залогом вступления в ЕС, у нас просто не будет других вариантов, потому что тогда это будет экономический упадок победившей страны.

– считает Вигиринский.

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Украине придется меняться

Он отмечает, что общество будет оказывать давление на ту политическую элиту, которая будет реализовывать государственную программу развития и сотрудничества с ЕС, чтобы быстрее вступить в Евросоюз.

"Другого пути на сегодняшний день для нас нет. У нас нет альтернативного будущего, которое кто-то видел в рамках сотрудничества с Россией или Беларусью. У нас, к сожалению, долгое время не будет способности для выстраивания самостоятельной экономической политики", – ответил политолог.

По мнению эксперта, что восстановить экономику, нам потребуется капитал, но его не будут одалживать международные финансовые компании или под очень большие проценты.

Политолог объяснил, что нам придется меняться, потому что в противном случае это будет коллапс страны, а мы не ради этого воевали. "Все, кто воевал за эту страну, не позволяют властям коллапсировать и будут давить", – считает он.

Поэтому мы пройдем этот путь и будем отвечать всем критериям ЕС. А дальше только встанет вопрос – как сама Европа преодолеет внутренние противоречия, а это личные меркантильные интересы.

– подытожил Вигорнисский.

К слову, недавно президент Владимир Зеленский подписал последний необходимый для вступления в Евросоюз. законопроект о нацменьшинствах. Однако до сих пор остается открытым вопрос о законе о Конституционном Суде.

Напомним, что в июне 2022 года, предоставив Украине статус кандидата на членство, Евросоюз выдвинул следующие требования: