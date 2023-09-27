Михаэл Галер в интервью 24 Канала отметил, что вступление Украины в ЕС будет выигрышной ситуацией для всех. Однако он будет происходить очень медленно, если все будет зависеть от единодушия голосов.

К теме "Ракетами Taurus по Крымскому мосту": евродепутат Галер о давлении на Шольца и Украину в НАТО

Галер считает, что Украина вступит в ЕС: какое главное препятствие

Галер убежден, что после войны Украину ждет огромная реконструкция и этап подготовки к поступлению с крупными инвестициями во всех сферах.

Я уверен, что с нашей стороны также будут люди, которые будут инвестировать в украинское сельское хозяйство, и возобновится сельскохозяйственный сектор. И в конце концов, я думаю, что крупные предприятия в Украине уже сейчас намного более прибыльны, чем предприятия в Польше, где фермерство очень мало, но это также не означает, что они нуждаются в меньшей субсидии или поддержке.

– сказал Галер.

Он ожидает, что будут переходные этапы, и все это будет согласовано. Однако есть препятствие – все эти вопросы должны быть решены единогласно. А на это нужно гораздо больше времени.

Процедуру голосования нужно упростить

Евродепутат считает, что процесс голосования в Совете ЕС должен быть более простым и быстрым, без долгих обсуждений.

Я думаю, что мы больше не можем ждать и любое будущее председательство Европейского совета будет вынуждено наблюдать во время дискуссий, кто поддерживает предложение, а затем ставить галочку напротив этой страны. И в тот момент, когда квалифицированное большинство "дзенькнет", решение будет принято. Это мой способ избавиться от длительных обсуждений. Я думаю, что это должно быть частью практики и частью внешней политики. Государства-члены ЕС согласились на голосование квалифицированным большинством в тех сферах, которые влияют на нас каждый день в повседневной жизни.

– сказал он.

Также Михаэл Галер отметил, что сейчас продолжаются дебаты по поводу того, чтобы не голосовать единогласно о вступлении Украины в ЕС. Ведь страна, имеющая проблему, не должна ждать, пока последняя столица в ЕС согласится на расширение Евросоюза.