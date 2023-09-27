Міхаел Галер в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що вступ України до ЄС буде виграшною ситуацією для всіх. Однак він буде відбуватися дуже повільно, якщо все залежатиме від одностайності голосів.

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Галер вважає, що Україна вступить до ЄС: яка головна перешкода

Галер переконаний, що після війни на Україну чекає величезна реконструкція й етап підготовки до вступу з великими інвестиціями в усіх сферах.

Я впевнений, що з нашого боку також будуть люди, які інвестуватимуть в українське сільське господарство, і тоді відновиться сільськогосподарський сектор. І врешті-решт, я думаю, що великі підприємства в Україні вже зараз набагато прибутковіші, ніж підприємства в Польщі, де фермерство дуже мале, але це також не означає, що вони потребують менше субсидій чи підтримки,

– сказав Галер.

Він очікує, що будуть перехідні етапи і все це буде узгоджено. Однак є перешкода – всі ці питання мають бути вирішені одноголосно. А на це необхідно значно більше часу.

Процедуру голосування потрібно спростити

Євродепутат вважає що процес голосування в Раді ЄС має бути простішим та швидшим, без довгих обговорень.

Я думаю, що ми більше не можемо чекати й будь-яке майбутнє головування Європейської ради буде змушене спостерігати під час дискусій, хто підтримує пропозицію, а потім ставити галочку навпроти цієї країни. І в той момент, коли кваліфікована більшість "дзенькне", рішення буде прийнято. Це мій спосіб позбутися тривалих обговорень. Я думаю, що це має бути частиною практики й частиною зовнішньої політики. Держави-члени ЄС погодилися на голосування кваліфікованою більшістю в тих сферах, які впливають на нас щодня у повсякденному житті,

– сказав він.

Також Міхаел Галер зазначив, що наразі тривають дебати щодо того, щоб не голосувати одностайно щодо вступу України в ЄС. Адже країна, яка має проблему, не повинна чекати поки остання столиця в ЄС погодиться на розширення Євросоюзу.