Кластеры будут касаться различных сфер деятельности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского и председателем Европейского Совета Антониу Кошти украинским СМИ 1 декабря.

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Зеленский рассказал о планах Украины на 2025 год

Планы о кластерах подтвердил президент Зеленский.

"Мы должны понимать, что без геополитической определенности реальная безопасность невозможна... За декабрь и в следующем году (2025 – 24 Канал) мы должны сделать как можно больше, чтобы продвинуться в переговорах с Евросоюзом. Это абсолютно реально открыть два переговорных кластера уже в начале следующего года", – сказал он.

Зеленский добавил, что обеспечить интеграцию во внутренний рынок ЕС также реально в ближайшее время. А еще – пригласить Украину в НАТО, что необходимо для нашего выживания.

Постепенно интеграция начнется в различных сферах. Например, это касается роуминга и других вопросов. Впоследствии мы сможем рассматривать Украину как часть нашего сообщества,

– добавил председатель Евросовета Кошта.

Он отметил, что ЕС чрезвычайно поражен тем, что Украина во время войны провела ряд важных реформ, необходимых для вступления в Союз.

"Это впервые в истории ЕС, когда страна-кандидат во время войны готовится к вступлению... Это совместная работа", – сказал президент Евросовета.

Кошта также подтвердил, что определенные категории украинских товаров скоро могли бы зайти на единый рынок ЕС.

"У нас есть политическое желание помочь, чтобы Украина отвечала всем необходимым критериям, и мы абсолютно уверены, что Украина способна быстро достичь результатов", – сказал он.