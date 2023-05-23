Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

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Подоляк прокомментировал заявление Шольца о вступлении Украины в ЕС

Подоляк заявил, что Украина раньше сама не хотела быть субъектной, а была лишь провинциальной страной, постоянно не желавшей разрывать связи с прошлым, в частности с Советским Союзом и Россией.

Мы же сами не хотели стать очень важными для Европы, как Тайвань, например, с точки зрения электронного производства, электронной промышленности. Мы же не хотели брать какие-то компетенции, которые нужны, очень нужны, чтобы нам сказали 10 лет назад или 20: "Нет, вы должны быть непосредственно членом Европейского союза". Мы же хотели сидеть на двух стульях,

– считает советник руководителя ОП.

По его словам, партнеры нашей страны абсолютно правы.

"Сегодня все решается. Сегодня для нас принципиально решается вопрос. Мы сами приняли решение, что идем в Европейский союз, потому что ценностно это так. Но вопрос, который сегодня решается, – как быстро будет это продвижение. Выигрываем войну и очень быстро становимся неотделимой частью Европы, которой мы являемся", – отметил чиновник.

Он добавил, что в этом процессе есть бюрократическая составляющая. Речь идет о соответствии страны определенным критериям.

"С точки зрения ментальной ценности и целостности мы абсолютно европейские. Мы сегодня защищаем право жить в тех правилах, в которых живет Европа. Больше всего делаем для того, чтобы доказать, что мир такой, какой присущ демократической составляющей человечества, мир и правила, которые присущи Европейскому союзу, – абсолютно конкурентоспособны и что жить лучше в них, чем в любых авторитарных или тоталитарных системах", – заметил Подоляк.

Он подытожил, что ценностно Украина и есть сущность этой современной Европы. Другими вопросами являются бюрократия, которую нужно пройти, и страх, который нужно преодолеть. Речь идет о страхе Европы перед Россией, которую Украине нужно победить.

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Война закончится членством Украины в Евросоюзе

Глава немецкого правительства заявил, что война против Украины стала горькой страницей в истории европейского континента. Однако он верит, что она обязательно закончится украинской победой и окончательным присоединением к ЕС.

Война завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз как полноправный член,

– подчеркнул Шольц.

Кроме того, он призвал членов Социал-демократической партии Германии: