Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

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Подоляк прокоментував заяву Шольца про вступ України в ЄС

Подоляк заявив, що Україна раніше сама не бажала бути суб'єктною, а була лише провінційною країною, яка постійно не хотіла розривати зв'язки з минулим, зокрема з Радянським Союзом та Росією.

Ми ж самі не хотіли стати дуже важливим для Європи, як Тайвань, наприклад, з точки зору електронного виробництва, електронної промисловості. Ми ж не хотіли брати якісь компетенції, які потрібні, дуже потрібні, щоб нам сказали 10 років тому чи 20: "Ні, ви маєте бути безпосередньо членом Європейського союзу". Ми ж хотіли сидіти на двох стільцях,

– вважає радник очільника ОП.

За його словами, партнери нашої країни – абсолютно праві.

"Сьогодні все вирішується. Сьогодні для нас принципово вирішується питання. Ми самі прийняли рішення, що йдемо в Європейський союз, тому що ціннісно це так. Але питання, яке сьогодні вирішується, – як швидко буде це просування. Виграємо війну і дуже швидко стаємо невіддільною частиною Європи, якою ми є", – зазначив посадовець.

Він додав, що в цьому процесі є бюрократична складова. Мовиться про відповідність країни певним критеріям.

"З точки зору ментальної цінності та цілісності ми є абсолютно європейськими. Ми сьогодні захищаємо право жити в тих правилах, в яких живе Європа. Найбільше робимо для того, щоб довести, що світ такий, який притаманний демократичній складовій людства, світ і правила, які притаманні Європейському союзу, – абсолютно конкурентоспроможні й що жити краще в них, ніж в будь-яких авторитарних чи тоталітарних системах", – зауважив Подоляк.

Він підсумував, що ціннісно Україна і є сутністю цієї сучасної Європи. Іншими питаннями є бюрократія, яку треба пройти, і страх, який треба здолати. Мовиться про страх Європи перед Росією, яку Україні потрібно перемогти.

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Війна закінчиться членством України в Євросоюз

Очільник німецького уряду заявив, що війна проти України стала гіркою сторінкою в історії європейського континенту. Проте він вірить, що вона обов'язково закінчиться українською перемогою та остаточним приєднанням до ЄС.

Війна завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена,

– наголосив Шольц.

Окрім цього, він закликав членів Соціал-демократичної партії Німеччини: