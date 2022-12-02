Что же касается Североатлантического альянса, то, как отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, вступление Украины возможно уже на следующий день после победы. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

Важно Украина должна подписать декларации о членстве в ЕС и НАТО еще с несколькими странами до конца года

Вступление в ЕС во время войны будет победой

Вступление в Евросоюз во время войны уже будет победой. Это будет разгром Путина по всем фронтам,

– заметил политолог.

По его мнению, это связано с тем, что уже появляются очертания победы. Более того, в ближайшее время может быть одно из полумирных решений – россияне выходят с Запорожской АЭС. Это может стать первым шагом, а если Украина станет членом ЕС, то тенденция может приобрести обороты.

Давыдюк подчеркнул, что вопрос в том, чтобы мы не платили за вступление в Евросоюз ни своей территорией, ни миллионами украинцев, находящихся на оккупированных территориях. Более того, сейчас впервые в истории отношений Украины с ЕС не они нам будут ставить условия, а мы можем это делать.

Кроме того, он подчеркнул, что украинские политики и дипломаты должны активно работать сейчас над этим вопросом. "Я думаю, что это может быть самый лучший новогодний подарок со стороны Европейского Союза", - подытожил политолог.

Давыдюк предположил, возможно ли вступление Украины в ЕС во время войны: смотрите видео

"Не стоит завышать ожидания"

В то же время, директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в эфире 24 канала сказал, что надо очень осторожно относиться к таким предположениям и не подогревать общественные настроения. По его мнению, украинцы должны понимать, что вступление в Евросоюз – это сложный и длительный процесс.

Вещи, которые называются переговорами, на самом деле не являются переговорами. Украине нужно соответствовать критериям Евросоюза,

– заметил Тужанский.

Кроме того, он поделился своими впечатлениями от общения с коллегами в Страсбурге и Брюсселе и выделил два основных момента:

Украину хотят видеть в Евросоюзе. Так, там есть осознание, что в будущем мы станем членом ЕС, вопрос только в процедуре;

нас готовы дальше поддерживать, что очень важно до нашего вступления в ЕС.

"Не стоит завышать ожидания, мол, в следующем году мы вступим в Евросоюз. Это просто нереалистично и может спровоцировать обратную реакцию в обществе, мол, кто-то мешает (вступлению Украины в ЕС – 24 канал) или кто-то не хочет видеть (Украину в ЕС – 24) канал. На самом деле есть процедура, и ее нужно выполнить", – резюмировал Тужанский.