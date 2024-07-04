Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что конкретная формулировка еще согласовывается. Однако в документе будет подтверждение, что Украина станет членом НАТО.

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Что говорят в Госдепе США

Дуглас Джонс рассказал, что Североатлантический альянс обсудит на саммите в Вашингтоне:

как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас,

как сдержать Россию в будущем,

как подготовиться к членству в НАТО.

Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощность, необходимую для сдерживания России, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО,

– заявил чиновник.

По его словам, они это называют "мостиком к членству" в НАТО. В то же время поддержка, которую собираются предоставить на саммите, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии уточнил, что формулировка декларации все еще находится на стадии переговоров между союзниками по Альянсу. Однако в Альянсе уже заявили, что Украина станет членом НАТО.

Кстати, на саммит также пригласили министров иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в Альянс. В частности, говорится о министрах иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также это уже третий саммит, на котором будут не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Дуглас Джонс уточнил, что развитие устойчивости этих союзников к противостоянию угрозам и вызовам со стороны Китая – один из ключевых пунктов повестки дня.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Киев на саммите НАТО в Вашингтоне хотел бы увидеть нечто похожее на приглашение: "Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и все уверены в лидерстве Соединенных Штатов".