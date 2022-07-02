Фактически оно уже началось только без деклараций и "высоких слов". Нам бы хотелось их услышать, но во время войны Запад на это не пойдет.

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Почему в НАТО промолчали

Там считают, что это будет играть на Путина и его мифологию: Россия якобы борется с расширением НАТО, а на самом деле прикрывается этим, чтобы уничтожить Украину как государство и нацию.

Поэтому процесс движения в НАТО будет "практичным": от перевооружения на НАТОвские стандарты до верховенства права.

В Кремле считали, что Запад является избалованным комфортом и декадентским. Он не сможет сохранять единство.

Важно Запад отчетливо увидел все морды – и лошадей, и ослов со всадниками апокалипсиса

Ошибка Путина

И тут Путин ошибся, как в случае Украины: Россия единогласно признана немедленной угрозой НАТО, количество войск в состоянии боевой готовности будет увеличено почти в 8 раз, до 300 тысяч, в Польше появится первая американская постоянная база США, а Швецию и Финляндию принимают в НАТО.

Все это плохие новости для Москвы, но самая плохая – Альянс действует по принципу, как мушкетеры, "один за всех и все за одного". Кто бы что ни говорил, но война против России – это первый реальный этап вступления в Альянс, даже без заявлений и лозунгов. Они будут, но позже.

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