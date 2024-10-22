Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами в понедельник, 21 октября, информирует 24 Канал.

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Позиция Германии относительно приглашения Украины в НАТО

Президент Украины назвал фактом то, что немецкая сторона имеет скепсис относительно вступления Украины в НАТО. В то же время, как он заметил, "их оценка более мягкая, чем она была раньше".

Но относительно приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО – Германия, что касается реакции России. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет иметь влияние больший союз,

– отметил президент.

По мнению Зеленского, изменение позиции Германии зависит от США. "Считаем, что у них идет консолидация мнений относительно НАТО, и это имеет влияние еще, например, на Венгрию и Словакию", – добавил лидер государства.

"После выборов надеемся на более позитивную реакцию США. Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборы, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков", – сказал Зеленский.