Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС еще в феврале 2016 года. С 2003 года государство имеет статус потенциального кандидата на вступление в Европейский Союз.

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При каких условиях стране предоставили статус кандидата

В декабре 2022 года Совет рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в ЕС при условии, что страна предпримет шаги, указанные в рекомендациях Европейской комиссии.

В них речь идет об укреплении верховенства права, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, управлении миграцией и основных правах.

Косово тоже хочет в ЕС

Премьер Косово Альбин Курти подал заявку на присоединение страны к Европейскому Союзу. Процесс вступления страны в ЕС может занять годы – это зависит от нормализации отношений с соседней Сербией.

Мы не хотим ни одного черного хода, ни одного быстрого пути. Мы хотим строить ЕС в нашей стране вместе с нашим народом,

– сказал Курти.

Косово – единственная страна в регионе, которая до сих пор не подала заявку на вступление в ЕС.

Обратите внимание! Косово все еще должно нормализовать отношения с Сербией, прежде чем оно сможет присоединиться к ЕС. Блок работает над соглашением, которое надеется достичь обеих сторон в течение года.

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