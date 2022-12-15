Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС ще у лютому 2016 року. З 2003 року держава має статус "потенційного кандидата" на вступ до Європейського Союзу.

Цікаво Попри російську пропаганду: на Балканах готові приймати українських біженців

За яких умов країні надали статус кандидата

У грудні 2022 року Рада рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата в ЄС за умови, що країна зробить кроки, зазначені в рекомендаціях Європейської комісії.

У них йдеться про зміцнення верховенства права, боротьба з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основні права.

Косово теж хоче в ЄС

Прем'єр Косова Альбін Курті подав заявку на приєднання країни до Європейського Союзу. Процес вступу країни в ЄС може тривати роки – це залежить від нормалізації відносин із сусідньою Сербією.

Ми не хочемо жодного чорного ходу, жодного швидкого шляху. Ми хочемо будувати ЄС у нашій країні разом із нашим народом,

– сказав Курті.

Косово – єдина країна в регіоні, яка досі не подала заявку на вступ до ЄС.

Зверніть увагу! Косово все ще має нормалізувати відносини з Сербією, перш ніж воно зможе приєднатися до ЄС. Блок працює над угодою, яку сподівається досягти обидві сторони протягом року.

Що трапилось в Косово: основне