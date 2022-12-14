Для біженців дуже важливо, щоб у країні була українська громада

Українські біженці обирають для життя країни Євросоюзу. То на конференції обговорити, як зробити так, щоб балканські країни були відкритішими для українців.

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За офіційними даними, з початку повномасштабної війни у Сербію прибули 23 тисячі людей з України. При тому, що загалом покинути свій дім були змушені близько 7 – 12 мільйонів українців. Віцепрезидент Європейського конгресу українців Мирослав Гочак наголосив, що біженці здебільшого їдуть до країн ЄС.

Найбільше їх у Чехії, Польщі та Німеччині. Мені здається, більше мільйона біженців. Майже рік минув від початку війни (повномасштабної – 24 канал), а в деяких країнах діти біженців уже пішли до школи. Проте є велика мозаїка проблем,

– сказав Гочак.



Гочак назвав основні проблеми, які виникають у біженців / Фото Autonomija

Серед цих проблем є адаптація до нового середовища. Дуже важливо, щоб у країні, в яку приїхали біженці, була велика українська громада. Саме вона дозволить швидше влитися в нове оточення та знайти підтримку.

Гочак зазначив, що зараз немає країн, де не було б розвиненої української громади. У країнах Балканського півострова вона також є.

Зверніть увагу! Мета конференції "Quo Vadis, українська громадо Південно-Східної Європи?" – зробити внесок у мережу української громади на Західних Балканах. Політики, чиновники та науковці обговорили можливості співпраці та проблеми в різних країнах.



Для них важливо підвищувати імідж українців у країнах Балканського півострова для того, щоб біженцям було комфортно жити там.

Через російську пропаганду серби не розуміють війни в Україні

У Сербії є потужний вплив російської пропаганди, то ж виникають ситуації, коли українських біженців дискримінують. Щоправда, такі випадки – поодинокі. Вони трапляються у школах, або маленьких громадах, де живуть 1 – 2 українські сім'ї.

Є незручності. Є приклади. Але це не масово. У Сербії ж є великий вплив російської пропаганди та нерозуміння українського питання та історії,

– пояснив Гочак.



Конференція була присвячена питанню українських біженців / Фото Autonomija

Боснію та Герцеговину українці також уникають. Професор Мирослав Бобрек зазначив, що в його країну біженці їдуть лише, якщо мають родичів чи друзів. Однак насправді в Боснії та Герцеговині є люди та організації, які готові прийняти біженців і допомагати їм, поки ті не вирішать, що робити далі.

З іншого боку, політика Милорада Додика орієнтована на Росію. Сербський народ також має культурно-історичні зв'язки з Росією. Така атмосфера є джерелом страху для біженців, які хотіли б приїхати до Боснії та Герцеговини,

– зазначив Бобрек.

У коментарі 24 каналу віцепрезидент Європейського конгресу українців Мирослав Гочак відзначив, що на конференції обговорили питання дотримання прав українців та українських громад у балканських країнах, вплив російської війни та співпрацю громад з урядами країн, на території яких вони проживають, руйнування стереотипів про Україну та українців.

Окремо Гончак відзначив, що уряди Сербії, Хорватії, Угорщини та Румунії виділяють великі кошти на життя української громади. Однак у Сербії конгрес працюватиме над боротьбою з російською пропагандою.

Будемо старатися можливо хоча б раз у рік або раз у пів року організовувати такі регіональні зустрічі українських організацій та лідерів українських громад під патронатом Європейського конгресу українців. Можливо, будемо організовувати і в інших балканських країнах,

– зазначив Гочак.

Чи буде знову потік біженців з України

Гочак наголосив, що зараз росіяни здійснюють енергетичний геноцид українців. Через проблеми зі світлом і теплом може виникнути нова хвиля біженців. Тому важливо, щоб країни Балканського півострова відкрили свої двері для них.



У Сербії відбулася важлива для українців конференція / Фото Autonomija