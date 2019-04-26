Вступление Украины в Евросоюз: экс-президент Польши сделал важное заявление

Вступление Украины в Евросоюз сможет компенсировать все издержки, связанные с выходом Великобритании.

По информации издания Укринформ, такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский во время научной конференции в Варшаве.

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"Я думаю, что нынешняя ситуация настолько хороша, что если после этого несчастного Brexit и всего, что с ним связано, ЕС действительно нуждаться во впечатляющем успехе и захочет показать, что находится не в пассивной, а в активной позиции, то таким позитивным шагом будет принятие Украины в ЕС", – заявил Квасьневский.

По его словам, в определенный момент Брюссель станет достаточно смелым, чтобы сказать Украине то, о чем сейчас говорит Балканским странам: "для Украины есть место в евроструктурах без каких-либо очередных предпосылок".

Почему затягивается вступление Украины в ЕС?

ЕС является крупнейшим в истории Европы союзом, который когда-либо существовал. Он насчитывает 28 стран-членов с общей экономикой, судом, армией и политикой. Для того, чтобы стать его членом нужно пройти несколько этапов. Однако наша Украина из-за низкого уровня жизни, коррупции и почти полного отсутствия инвестиций находится только на первом этапе.