Вступление Украины в НАТО: в партии Порошенко прояснили ситуацию

В ближайшее время Украина не будет подавать никаких заявок по вступлению в НАТО, а обратится для получения какого-то понятного плана действий. Но даже если такая заявка будет подана, то еще надо пройти непростой путь, пока Украина окажется среди стран-членов Альянса.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, передает "Обозреватель".

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По его словам, заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе о подаче заявки на вступление в НАТО июле 2018 года может быть неправильно интерпретировано.

"Она имела в виду, что мы обратимся для получения какого-то понятного плана действий по вступлению в НАТО, возможно, для этого нужна формальная заявка. И когда этот план действий будет сформулирован и нами пройден, тогда мы сможем выйти уже к какой-то конкретике и практике, и тогда это станет предметом референдума", — подчеркнул парламентарий.

При этом он добавил, что о представлении такой заявки ему ничего неизвестно, при том, что Президент Украины Петр Порошенко не раз говорил, что вопрос вступления в НАТО будет предметом государственного референдума.

Как отметил нардеп, даже если такая ​​заявка будет подана, то еще надо пройти непростой путь, пока Украина окажется среди стран-членов Альянса.

"Это будет зависеть от плана действий, который будет сформулирован в этом заявлении, тогда будем смотреть. Там много вопросов и по коррупции, и верховенстве права, и о свободе прав человека. Все это учитывается во время реформ в стране, которая может стать членом НАТО", — убеждает политик.

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Кроме того, Винник отметил, что не видит причин прописывать в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО, поскольку "это и так очевидная вещь".