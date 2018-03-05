14:06
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вступление Украины в НАТО: в партии Порошенко прояснили ситуацию

718 Читати новину українською
Когда же Украина вступит в НАТО?
Когда же Украина вступит в НАТО? / Соцсети

В ближайшее время Украина не будет подавать никаких заявок по вступлению в НАТО, а обратится для получения какого-то понятного плана действий. Но даже если такая заявка будет подана, то еще надо пройти непростой путь, пока Украина окажется среди стран-членов Альянса.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, передает "Обозреватель".

Читайте также: Почему референдум о вступлении в НАТО не поможет Украине вступить в Альянс: объяснение посла

По его словам, заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе о подаче заявки на вступление в НАТО июле 2018 года может быть неправильно интерпретировано.

"Она имела в виду, что мы обратимся для получения какого-то понятного плана действий по вступлению в НАТО, возможно, для этого нужна формальная заявка. И когда этот план действий будет сформулирован и нами пройден, тогда мы сможем выйти уже к какой-то конкретике и практике, и тогда это станет предметом референдума", — подчеркнул парламентарий.

При этом он добавил, что о представлении такой заявки ему ничего неизвестно, при том, что Президент Украины Петр Порошенко не раз говорил, что вопрос вступления в НАТО будет предметом государственного референдума.

Как отметил нардеп, даже если такая ​​заявка будет подана, то еще надо пройти непростой путь, пока Украина окажется среди стран-членов Альянса.

"Это будет зависеть от плана действий, который будет сформулирован в этом заявлении, тогда будем смотреть. Там много вопросов и по коррупции, и верховенстве права, и о свободе прав человека. Все это учитывается во время реформ в стране, которая может стать членом НАТО", — убеждает политик.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО: глава Минобороны Эстонии дал несколько советов

Кроме того, Винник отметил, что не видит причин прописывать в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО, поскольку "это и так очевидная вещь".

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Блок Петра Порошенко Иван Винник
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 60
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
291
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1577
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
519
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1250
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук