Вступ України в НАТО: у партії Порошенка прояснили ситуацію

Найближчим часом Україна не подаватиме жодних заявок щодо вступу в НАТО, а звернеться для отримання якогось зрозумілого плану дій. Але навіть, якщо таку заявку буде подано, то ще треба пройти непростий шлях, поки Україна опиниться серед країн-членів Альянсу.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник, передає "Обозреватель".

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За його словами, заява віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе про подачу заявки на вступ до НАТО до липня 2018 року може бути неправильно інтерпретованою.

"Вона мала на увазі, що ми звернемося для отримання якогось зрозумілого плану дій щодо вступу до НАТО, можливо, для цього потрібно формальну заявку. І коли цей план дій буде сформульовано та нами пройдено, тоді ми зможемо вийти вже на якусь конкретику та практику, і тоді це стане предметом референдуму", – підкреслив парламентар.

Водночас він додав, що про подання такої заявки йому нічого невідомо, при тому, що Президент України Петро Порошенко не раз говорив, що питання вступу в НАТО буде предметом державного референдуму.

Як зауважив нардеп, навіть, якщо таку заявку буде подано, то ще треба пройти непростий шлях, поки Україна опиниться серед країн-членів Альянсу.

"Це буде залежати від плану дій, який буде сформульовано в тій заяві, тоді будемо дивитися. Там багато питань і щодо корупції, і щодо верховенства права, і щодо свободи прав людини. Все це враховується під час реформ в країні, яка може стати членом НАТО", — переконує політик.

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Крім того, Вінник зазначив, що не бачить причин прописувати у Конституції стратегію вступу України до ЄС та НАТО, оскільки "це і так очевидна річ".