Россияне утверждают, что авиабаза "Ханская" была только для учений. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что сейчас оккупанты используют этот объект не только для этого. Противник размещал там тактическую авиацию, вертолеты, склады КАБов и ракет.

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Атаковали украинские позиции

Роман Свитан отметил, что оккупанты часто применяли тактическую авиацию, которую хранили на авиабазе "Ханская", для атак по позициям Сил обороны. Говорится о Восточном и Запорожском направлениях.

Когда Силы обороны начали доставать до основных российских аэродромов в Крыму и вдоль границы с Украиной, оккупанты рассредоточили часть своей авиации. Одна из эскадрилий приземлилась на учебно-тренировочную базу "Ханская",

– сказал он.

Серьезный удар по России

Атака, которую осуществили ВСУ нанесла серьезный ущерб россиянам, ведь там они хранили более 50 самолетов. Это было выполнено благодаря нескольким десяткам беспилотников, которые, однозначно, разрушили часть авиации оккупантов.

Долго продолжалась и детонация складов с боеприпасами. Скорее всего это были авиационные бомбы и ракеты. Также сгорел склад с горюче-смазочными материалами,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он пояснил, что Вооруженным Силам Украины, осуществив такую атаку, удалось нанести серьезный ущерб аэродромно-технической структуре авиабазы "Ханская".

Интересно! Беспилотником, которые осуществили удар по территории России, удалось преодолеть более 400 километров от линии фронта.