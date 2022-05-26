В целом на Харьковском и Славянском направлениях оккупанты сосредотачиваются на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск. Кроме того, оккупанты обстреливают украинские позиции.

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Враг вел воздушную разведку беспилотником типа "Орлан-10". Также россияне дистанционно минируют маршруты возможного выдвижения подразделений сил обороны Украины.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил.

Бои на Донбассе

  • На Донецком направлении оккупанты продолжают обстреливать подразделения наших войск, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку и перегруппировываются. Россияне усиливают группировку, перемещая резервные подразделения.
  • На Лиманском направлении враг сосредоточил усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее самого Лимана.
  • Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского. Успеха у них нет. Частичный успех у захватчиков возле Устиновки. Враг хочет разрушить логистическое сообщение и не допустить маневры наших войск, поэтому наносит удары по мостовым переправам.
  • На Бахмутском направлении россияне наступали на Камышеваху, Нырково, Берестово и Белогоровку. Однако безуспешно, потому враг отошел.
  • В направлениях Покровского и Клинового есть частичный успех у захватчиков. Они захватили населенный пункт Медная Руда, а теперь производят перегруппировку.
  • На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, безуспешно.

Генштаб предупреждает, что на территории Белгородской и Воронежской областей противник готовит резервы. Россияне пополняют запасы, чтобы возобновить наступление.

Сдерживание врага на Востоке

В Офисе Президента отметили, что украинская военная машина сейчас работает на то, чтобы сдержать врага на Востоке. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Кремль бросает в бой все, что имеет, но время – на нашей стороне.

Чиновник уверен, когда Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – Юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, этот вопрос не месяца, но и не года.

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