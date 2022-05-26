В целом на Харьковском и Славянском направлениях оккупанты сосредотачиваются на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск. Кроме того, оккупанты обстреливают украинские позиции.

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Враг вел воздушную разведку беспилотником типа "Орлан-10". Также россияне дистанционно минируют маршруты возможного выдвижения подразделений сил обороны Украины.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил.

Бои на Донбассе

На Донецком направлении оккупанты продолжают обстреливать подразделения наших войск, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку и перегруппировываются. Россияне усиливают группировку, перемещая резервные подразделения.

На Лиманском направлении враг сосредоточил усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее самого Лимана.

Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского. Успеха у них нет. Частичный успех у захватчиков возле Устиновки. Враг хочет разрушить логистическое сообщение и не допустить маневры наших войск, поэтому наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении россияне наступали на Камышеваху, Нырково, Берестово и Белогоровку. Однако безуспешно, потому враг отошел.

В направлениях Покровского и Клинового есть частичный успех у захватчиков. Они захватили населенный пункт Медная Руда, а теперь производят перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, безуспешно.

Генштаб предупреждает, что на территории Белгородской и Воронежской областей противник готовит резервы. Россияне пополняют запасы, чтобы возобновить наступление.

Сдерживание врага на Востоке

В Офисе Президента отметили, что украинская военная машина сейчас работает на то, чтобы сдержать врага на Востоке. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Кремль бросает в бой все, что имеет, но время – на нашей стороне.

Чиновник уверен, когда Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – Юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, этот вопрос не месяца, но и не года.

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