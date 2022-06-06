Враг продолжает непрерывно обстреливать Донетчину. Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко 6 июня в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Потенциал у неприятеля не уменьшился

Мы понимаем, как у врага мощный потенциал в вооружении, но в боевое столкновение с украинскими защитниками они не вступают. Но точно рассчитывать на то, что у них снизился потенциал, пока не нужно. Это довольно опасно,

– рассказал Павел Кириленко.

В то же время, он отметил, что наши позиции ВСУ держат и будут держать дальше до нового указания военного командования.

Сейчас россияне применяют свою основную тактику – это тотальные обстрелы из тяжелой артиллерии, а затем уже атакуют. По словам Кириленко, хуже всего это, когда они уничтожают оборонные, фортификационные сооружения, чтобы захватить населенные пункты.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях: данные Генштаба

На Донецком направлении российские кафиры нанесли ракетные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову. На Лиманском направлении они наступают близ Святогорска, штурмуют Щурово и Старый Караван. Боевые действия до сих пор продолжаются.

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На Северодонецком направлении захватчики били по позициям ВСУ по минометам и артиллерийским системам разного типа. Повреждения получила и гражданская инфраструктура Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошковки и других населенных пунктов. Россияне продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг атаковал Золотое, Ореховое, Горное, Врубовку, Клиново, Белогоровку, Покровская, Роты, Бахмут, Берестово, Камышеваху и Николаевку. Бои до сих пор продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские кафиры атаковали гражданскую инфраструктуру возле Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

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