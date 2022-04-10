Детальнее рассказал, какая там ситуация Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 9 апреля. Он подчеркнул, что готовность наших войск на фантастическом уровне. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

В этот день На Донбассе украинские бойцы отбили 8 атак врага: уничтожили самолет и кучу техники

Россия хочет отомстить за свои неудачи

В ближайшее время Россия начнет атаку на востоке страны. Кремль хочет отомстить за то, что наша армия стала выглядеть мощной в глазах всего мира.

ВСУ – не первая, вторая армия мира. Это просто армия вне конкуренции. И военно-гражданские администрации, и вооруженные силы фантастически готовы к тому, что Россия вскоре нанесет удар на Востоке,

– сказал Подоляк .

Он отметил ошибочность мнения, что в Украину зашла армия России. По мнению советника ОП, единственное правильное определение для этих войск – "орда убийц и насильников".