Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что наши военные продвигаются по суше и встречаются с оккупантами лицом к лицу. Она отметила, что в их зоне ответственности больше говорится о контрбатарейной борьбе, пишет 24 Канал.

Смотрите также На очереди Мелитополь и Бердянск: почему россиян беспокоит потеря села Работино

Последствия действий наших военных на Юге Украины

Наталья Гуменюк объяснила, что контрбатарейная борьба наших военных ежедневно выражается в сводках и отчетах об уничтожении мощностей врага, которые Россия подтягивает с тыла, где нам было бы удобнее работать дальнобойным оружием, не давая возможности врагу подтягивать свои усилия на передовую.

За предыдущие сутки можем отчитываться об уничтожении 33 оккупантов, вновь сокращен их речной недофлот на 5 лодок, уничтожена реактивная система залпового огня, зенитно-ракетный комплекс типа "Бук",

– заявила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она также объяснила, что украинские военные уничтожают не только вражеские средства нападения, но и средства защиты для того, чтобы враги были бессильны перед нашими атаками.

Впоследствии в ОК "Юг" заметили, что наши военные также уничтожили:

4 пушки;

4 миномета;

5 автомобилей;

1 радиостанцию;

полевой пункт боеснабжения;

командно-наблюдательный пункт.

Последние новости с фронта