Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що наші військові просуваються суходолом та зустрічаються з окупантами віч-на-віч. Вона зазначила, що в їхній зоні відповідальності більше мовиться про контрбатарейну боротьбу, пише 24 Канал.
Дивіться також На черзі Мелітополь і Бердянськ: чому росіян непокоїть втрата села Роботине
Наслідки дій наших військових на Півдні України
Наталія Гуменюк пояснила, що контрбатарейна боротьба наших військових щодня виражається у зведеннях та звітах про знищення потужностей ворога, які Росія підтягує з тилу, де нам було б зручніше працювати далекобійною зброєю, не даючи можливості ворогу підтягувати свої зусилля на передову.
За попередню добу можемо звітувати про знищення 33 окупантів, знову скорочений їхній річковий недофлот на 5 човнів, знищена реактивна система залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс типу "Бук-М3",
– заявила речниця Сил оборони півдня.
Вона також пояснила, що українські військові нищать не тільки ворожі засоби нападу, а й засоби захисту для того, щоб вороги були безсилими перед нашими атаками.
Згодом в ОК "Південь" зауважили, що наші військові також знищили:
- 4 гармати;
- 4 міномети;
- 5 автомобілів;
- 1 радіостанцію;
- польовий пункт боєпостачання;
- командно-спостережний пункт.
Останні новини з фронту
- Глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що окупанти можуть потрапити в котел під Куп'янськом, хоч і трохи просуваються там. За його словами, якщо ЗСУ просунуться на Бахмутському напрямку, то тоді вже росіяни потраплять у котел.
- Варто зауважити, що втрата окупантами Роботиного відкриває українським військовим можливість оточення Токмака та просування до Мелітополя, а далі – до Бердянська. Варто зауважити, що від Роботиного до Токмака 20 кілометрів.
- До речі, росіяни вже почали перекидати сили на південь України, щоб утримати важливу для себе залізничну гілку. Адже єдина їхня залізнична гілка йде з Криму і через Токмак.