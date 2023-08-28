Олексій Резніков розповів, що це станеться, якщо воїни ЗСУ просунуться на Бахмутському напрямку. Відповідну заяву він зробив на пресконференції, повідомляє 24 Канал.

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Міністр зауважив, що це – логічний хід російських окупантів. Вони намагаються атакувати там, щоб Україна забрала підрозділи з Півдня та Сходу.

Але генерал Сирський, який командує угрупуванням військ "Хортиця", одночасно тримає оборону на тому напрямку і контратакує на Бахмутському напрямку. Росіяни начебто трохи там і просуваються, але якщо ми просунемося (на Бахмутському напрямку, – 24 Канал), то тоді вже вони потраплять у котел,

– мовиться у повідомленні.

Резніков додав, що українські підрозділи з Півдня не перекидають. Тим часом окупанти продовжують перекидати свої сили. Це – хороший знак.

Коментуючи контрнаступ ЗСУ, Резніков додав, що все йде за планом Києва. Україна хоче зберегти життя воїнів. План Україна обговорила з партнерами. Всі розуміють, що відбувається. Контрнаступ триває.