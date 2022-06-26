В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские кафиры в операционной зоне ОК продолжают обороняться. Новые ударные группировки они не создают, в то же время пытаясь истощить украинские войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

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Россия теряет солдат и технику на Юге

Россияне 25 июня ударили реактивными системами залпового по южному Криворожью. Кафиры повредили частные дома и социальную инфраструктуру. К счастью, потерь среди мирных жителей не было.

В ответ украинская авиация отработала 5 ударов по скоплению захватчиков и их технике, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Пока результаты ударов уточняют. В то же время зафиксированные потери кафиров в сутки составляют:

  • 24 захватчика,
  • 2 танка,
  • 5 других бронированных машин.

Также украинские защитники уничтожили 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Общие потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 25 июня украинским защитникам удалось ликвидировать почти 35 тысяч российских захватчиков .

Кроме личного состава враг стремительно теряет технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. Бойцы Вооруженных Сил Украины уже испепелили:

  • 1511 танков,
  • 3645 боевых бронированных машин,
  • 764 артиллерийские системы,
  • 241 реактивную систему залпового огня,
  • 99 средств противовоздушной обороны,
  • 217 самолетов,
  • 184 вертолета,
  • 626 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
  • 137 крылатых ракет,
  • 14 кораблей и катеров,
  • 2560 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 60 единиц специальной техники.

По информации Генштаба, наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях. Заметьте, что эти данные неточные, ведь подсчет вражеских потерь осложняется активными боевыми действиями. По всей вероятности, потери России могут быть значительно больше.

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