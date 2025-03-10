Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет британской разведки.

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Что происходит под Покровском

10 марта речь шла о том, что под Покровском воины ССО освободили промышленное здание и захватили 9 пленных.

В Великобритании заметили, что Силы обороны осуществили ряд контратак в районе населенных пунктов Песчаное, Удачное, Шевченко, а также в районе логистической магистрали Т-05-06.

Возможности для украинских контрнаступлений расширились благодаря сокращению количества наземных наступательных операций, которые проводит Россия,

– считают разведчики.

Россияне сосредоточили под Покровском свои основные силы. Но ВСУ ослабили их линии снабжения с помощью FPV-дронов.

Ситуация под Покровском на карте Deep State на 10 марта

В целом оккупанты проводят меньше наступательных операций по сравнению с концом 2024 и началом 2025 года. Западные СМИ также заметили, что россияне остановились на Донбассе.