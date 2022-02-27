Во время брифинга советник главы Офиса Президента Алексей Арестович успокоил киевлян и жителей соседних со столицей городов, передает 24 канал.

Важно За сутки обстановка изменилась несущественно, противник активно не наступает, – Арестович

Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию

Алексей Арестович отметил, что враг с утра попытался продвинуться в направлении городов Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Впрочем, оккупанты попали под мощный артиллерийский ракетный и авиационный удары ВСУ.

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас противник дезорганизован и пытается разве что проводить разведку в направлении города Ирпень. И это небольшими силами.

Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, уничтожают врага,

– подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что часть противника с помощью "коктейлей Молотова" сожгли сами жители Бучи.

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