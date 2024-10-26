Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг, передает 24 Канал. Она также рассказала о ситуации там.

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Россияне не будут брать в плен бойцов ВСУ

Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных,

– заявила пресс-офицерка.

Кроме того, по ее словам, на Курском направлении, где выполняет задачи 1-я отдельная Северская танковая бригада ВСУ, россияне прибегают к активным штурмовым действиям с применением бронетехники. Однако бойцы стойко держат позиции в условиях достаточно сложной оперативной ситуации в зоне ответственности бригады.

"Нам известно о том, что они (россияне – 24 Канал) пытаются накопить свою пехоту. Когда начинаются штурмовые действия, мы сразу отрабатываем по личному составу и технике противника. Каждая наша операция это совокупность действий наших танкистов, артиллерии, операторов БпЛА", – добавила она.

К слову, NYT пишет, что в Курскую области до понедельника, 28 октября, перебросят 5 тысяч солдат КНДР. Вероятно, это военные из так называемого "элитного" подразделения. Их доставляют из Владивостока на больших транспортных самолетах Ил-76.