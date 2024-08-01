Об этом сообщили несколько анонимных телеграм-каналов. Также в сети показали фото ликвидированных российских захватчиков, передает 24 Канал.

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ВСУ ликвидировали офицеров "Сенеж"

Накануне, 30 июля, телеграм-канал "Корюковские партизаны", который пишет о движении сопротивления в Черниговской области, опубликовал фотографии двух убитых оккупантов.

Корюковские партизаны передают привет ребятам из "Сенежа". П.С. был очень хороший "loot",

– говорится в подписи к фото.

Лейтенант ВСУ "Алекс" в телеграм-канале "Офицер" написал, что воины не только "отжали" ДРГ на Черниговщине, а сделали это без потерь в личном составе. Также уточнил, что 4 оккупантов ликвидировали сразу, а 5, скорее всего, погиб по дороге назад.

Хоть и элитное подразделение, а спалились как дураки, слишком свободно себя чувствовали,

– заметил "Алекс".

Российский телеграм-канал со ссылкой на собственные источники написал, что 28 июля группа спецназовцев "Сенеж" попала в засаду на севере Черниговской области. Захватчики выполняли диверсионно-разведывательное задание в Семеновском районе.

Также опубликовал имена и звания 5 погибших оккупантов. Интересно, что среди них 2 майора, 2 капитана и 1 старший лейтенант. Кстати, в телеграм-канале отметили, что ценой гибели спецназовцев стало желание заместителя начальника 322-го центра "выслужиться" перед командованием российских сил специальных операций в надежде получить новое звание.