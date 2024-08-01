По состоянию на утро 1 августа потери России уже достигли почти 580 тысяч бойцов убитыми и ранеными.

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Потери врага

  • Личного состава – около 579 490 (+1370),
  • танков – 8399 (+9),
  • боевых бронированных машин – 16203 (+42),
  • артиллерийских систем – 16119 (+33),
  • РСЗВ – 1132 (+1),
  • средств ПВО – 907 (+0),
  • самолетов – 363 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12968 (+115),
  • крылатых ракет – 2407 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21816 (+77),
  • специальной техники – 2713 (+16).

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втрати ворога на 1 серпня 2024 рокуПотери России / Инфографика Генштаба ВСУ