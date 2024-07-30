Сводка Генштаба за 30 июля – яркое подтверждение того, что так называемый военкор ноет не зря. Более 557 тысяч захватчиков было ликвидировано или ранено с начала полномасштабного вторжения. За последние сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1060 оккупантов.

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"Мест нет, люди лежат в коридорах"

Пропагандист поделился, что его больше всего поразило во время пребывания в госпитале. Он был шокирован, что мест в медучреждении нет, и люди лежат в коридорах. "Такое было 22 года, я честно думал, что сейчас потерь поменьше, но, видимо, ошибался", – написал россиянин.

Также он отметил, что его пугает не так количество раненых, как истории получения ими ранений. Подавляющее большинство среди них мобилизованные, которые получили травмы в результате запрета на эвакуацию, наступления минными полями, недостаток снабжения и обучения. Нередко бывали случаи, когда мужчину брали связистом, а через два дня он становился штурмовиком.

На этом фоне посадки высших маршалов и генералов, выглядят не как наведение порядка, а сведение счетов с бандой Шойгу, за то, что не делились, не занесли... Порядок в армии только по телевизору, а так это тупор*лая, закостенелая, устаревшая система, направленная не на победу, а на заваливание окопов противника трупами своих солдат,

– подытожил военкор.

Напомним, что недавно в России задержали экс-заместителя министра обороны Булгакова задержали по обвинению в коррупции.