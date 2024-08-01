Станом на ранок 1 серпня втрати Росії вже сягнули майже 580 тисяч бійців вбитими й пораненими.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 579 490 (+1370),

танків – 8399 (+9),

бойових броньованих машин – 16203 (+42),

артилерійських систем – 16119 (+33),

РСЗВ – 1132 (+1),

засобів ППО – 907 (+0),

літаків – 363 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),

крилатих ракет – 2407 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77),

спеціальної техніки – 2713 (+16).

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