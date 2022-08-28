Потому что кафиры не могут бить по украинским составам, так же как наши защитники бьют по русским, уничтожая их , есть несколько объяснений. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Стоит увидеть ВСУ в прямом эфире похитили российский дрон

у русских нет достаточной информации и средств

По его словам, во-первых, у ВСУ больше информации. Прежде всего, нужно отдать должное украинской разведке, подразделениям, а также людям, оставшимся на временно оккупированных территориях. Они играют важную роль, выступая глазами, которые видят передвижение техники или создание соответствующей инфраструктуры для размещения складов и быстро об этом информируют.

"В комплексе с возможностями ведения наблюдения разными методами и средствами это дает вот тот кумулятивный эффект, когда мы можем быстро обнаруживать такие составы, давать точные координаты и наносить по ним эффективные удары", - пояснил военный эксперт.

Вторым и не менее важным является то, что на вооружении ВСУ появились мощные средства, которых нет у россиян. Это конечно же системы HIMARS, а также M270 с высокоточными эффективными ракетами. Кроме того, когда уничтожаются радары и средства противовоздушной обороны врага, у украинской стороны появляются возможности для вылетов авиации и нанесения тех же точных ударов.

Какие возможности кафиров

Как пояснил Мусиенко, у россиян нет возможности доставать до складов обеспечения, расположенных более чем в 50 километрах от линии фронта. Они могут менее эффективно делать это с помощью систем "Смерч" и "Ураган", но реальный максимум их дальности - это менее 80 километров.

По сути можно сказать, что наше наблюдение и наши средства поражения являются быстрее, лучше и эффективнее,

– констатировал он.

Аналитик добавил, что есть еще и другой подход и способ помешать россиянам вредить нашему обеспечению – сделать все для того, чтобы не давать противнику возможности поражать эти цели. Сюда можно отнести и система маневровой обороны, которая подразумевает постоянное движение и передвижение.

Мусиенко объяснил, почему россияне не могут ликвидировать украинские склады в больших количествах: смотрите видео

Потери России в войне против Украины: актуальная статистика

Своими прицельными ударами ВСУ существенно пополняют список потерь кафиров в полномасштабной войне. Так, на утро 28 августа, с 24 февраля украинские воины ликвидировали уже 46 750 военных вражеской россии . Тем временем счет утраченной техники идет на тысячи единиц: