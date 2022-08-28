Тому, що окупанти не можуть бити по українських складах, так само як наші захисники б'ють по російських, знищуючи їх, є кілька пояснень. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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росіяни не мають достатньо інформації та засобів

За його словами, по-перше, ЗСУ мають більше інформації. Насамперед потрібно віддати належне українській розвідці, підрозділам, а також людям, що залишилися на тимчасово окупованих територіях. Вони виконують важливу роль, виступаючи очима, які бачать пересування техніки чи створення відповідної інфраструктури для розміщення складів, та швидко про це інформують.

"У комплексі із можливостями ведення спостереження різними методами та засобами це дає ось той кумулятивний ефект, коли ми можемо швидко виявляти такі склади, давати точні координати та завдавати по них ефективних ударів", – пояснив військовий експерт.

Другим і не менш важливим є те, що на озброєнні ЗСУ з'явилися потужні засоби, яких немає у росіян. Це, звичайно ж, системи HIMARS, а також M270 з високоточними ефективними ракетами. Крім того, коли знищуються радари та засоби протиповітряної оборони ворога, в української сторони з'являються можливості для вильотів авіації та завдання тих самих точних ударів.

Які можливості окупантів

Як пояснив Мусієнко, росіяни не мають можливості діставати до складів забезпечення, розташованих більше ніж за 50 кілометрів від лінії фронту. Вони можуть менш ефективно робити це за допомогою систем "Смерч" та "Ураган", але реальний максимум їхньої дальності – це менше ніж 80 кілометрів.

По суті можна сказати, що наше спостереження і наші засоби ураження є швидшими, кращими та ефективнішими,

– констатував він.

Аналітик додав, що є ще й інший підхід та спосіб завадити росіянам шкодити нашому забезпеченню – зробити все для того, щоб не давати противнику можливості вражати такі цілі. Сюди можна віднести й система маневрової оборони, яка передбачає постійний рух та пересування.

Мусієнко пояснив, чому росіяни не можуть ліквідувати українські склади у великих кількостях: дивіться відео

Втрати росії у війні проти України: актуальна статистика

Своїми прицільними ударами ЗСУ суттєво поповнюють перелік втрат окупантів у повномасштабній війні. Так, станом на ранок 28 серпня, з 24 лютого українські воїни ліквідували вже 46 750 військових ворожої росії. Тим часом рахунок втраченої техніки йде на тисячі одиниць: