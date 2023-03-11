Это не смог не отметить в интервью западному СМИ и французский генерал, экс-заместитель командира силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф, пишет 24 Канал.

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Армия России – "из третьей лиги"

Он заявил, что на самом деле российская армия не только не команда "Лиги Чемпионов", она – "из третьей лиги".

Вдруг оказалось, что российская армия – команда, о которой все думали, что она играет в Лиге Чемпионов, а она из третьей лиги. В лучшем случае она перейдет во вторую лигу, но в высшей лиге ей ничего не светит. Украинская армия, по моему мнению, сегодня лучшая армия в Европе,

– сказал Мишель Яковлефф.

Более того, процессы, происходящие внутри военного формирования страны-оккупантки, приведут к более плачевному ее состоянию и помешают ей стать действительно сильной армией. По мнению же французского генерала, армия России будет способна лишь обороняться.

К этому, в частности, приводят искусственные военные формирования типа частных армий, которые лишь усложняют координацию подразделений оккупационных войск.

Украина вернет свои территории

Также Мишель Яковлефф отметил, что в окончании войны в Украине есть три сценария:

победа России,

победа Украины,

остановка обеих армий на границах, которые они смогли захватить или отвоевать.

Однако чтобы Россия победила, ее армия должна показать нужный уровень военного профессионализма. Речь идет о выборе целей атаки, логистики, координации огня, качества техники и взаимодействия войск.

Но они до сих пор этого не показали. Также россиянам нужны оперативные и тактические ошибки украинцев,

– подчеркнул Яковлефф.

Объявление очередной мобилизации или набор наемников для ЧВК "Вагнера" без решения имеющихся проблем не помогут стране-оккупантке победить Украину.

При этом меньшая украинская армия противопоставляет количеству человеческого ресурса качество. Поэтому в результате Украина должна вернуть все свои территории до последнего километра вместе с Крымом и Донбассом. Более того, это условие крепкого мира.

"Чтобы обрести мир, нужно, чтобы все россияне поняли, что они ничего не получили от войны. Украина должна вернуть себе Донбасс и Крым, все свои территории до последнего километра. Это покажет россиянам, что 2014 и 2022 годы – это не просто реки крови и нищеты страны, это не дало ничего. Ни одного квадратного километра. Вот что нужно показать. Это — условие для крепкого мира", — сказал генерал Яковлефф.