Це не зміг не відмітити в інтерв'ю західному ЗМІ й французький генерал, ексзаступник командира силами НАТО в Європі Мішель Яковлефф, пише 24 Канал.

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Армія Росії – "з третьої ліги"

Він заявив, що насправді російська армія натомість не те що не команда "Ліги Чемпіонів", вона – "з третьої ліги".

Раптом виявилось, що російська армія – це команда, про яку всі думали, що вона грає в Лізі Чемпіонів, а вона з третьої ліги. У кращому разі вона перейде до другої ліги, але у вищій лізі їй нічого не світить. Українська армія, на мою думку, сьогодні найкраща армія в Європі,

– сказав Мішель Яковлефф.

Ба більше, процеси, які відбуваються всередині військового формування країни-окупантки, призведуть до більш плачевного її стану і завадять їй стати насправді сильною армією. Натомість на думку французького генерала, армія Росії буде здатна лише оборонятися.

До цього, зокрема, призводять штучні військові формування на кшталт приватних армій, які лише ускладнюють координацію підрозділів окупаційних військ.

Україна поверне свої території

Також Мішель Яковлефф зазначив, що у закінчення війни в Україні є три сценарії:

перемога Росії,

перемога України,

зупинка обох армій на тих кордонах, які вони змогли захопити чи відвоювати.

Однак щоб Росія перемогла, її армія повинна показати потрібний рівень військового професіоналізму. Мовиться про вибір цілей атаки, логістику, координацію вогню, якість техніки та взаємодію військ.

Але вони досі цього не показали. Також росіянам потрібні оперативні і тактичні помилки українців,

– наголосив Яковлефф.

Натомість оголошення чергової мобілізації чи набір найманців для ПВК "Вагнера" без розв'язання наявних проблем не допоможуть країні-окупантці перемогти Україну.

При цьому менша українська армія протиставляє кількості людського ресурсу якість. Тож у результаті Україна має повернути усі свої території до останнього кілометра, разом з Кримом та Донбасом. Ба більше, це є умовою міцного миру.

"Щоб здобути мир, потрібно, щоб усі росіяни зрозуміли, що вони нічого не отримали від війни. Україна має повернути собі Донбас і Крим, усі свої території до останнього кілометра. Це покаже росіянам, що 2014 і 2022 роки — це не просто ріки крові та зубожіння країни, це не дало нічого. Жодного квадратного кілометра. Ось що потрібно показати. Це — умова для міцного миру", — сказав генерал Яковлефф.