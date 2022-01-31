Об этом сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников. В то же время, он отметил, что Индия и Япония входят в пятерку лучших, поэтому украинцам нужно двигаться в том направлении.

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Министр подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы Украины – самая большая сухопутная армия в Европе – 261 тысяча. Кроме этого, по его словам, ни у одной европейской армии нет такого боевого опыта, как у нас.

"На протяжении десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности. Украинцы будут носить форму, а европейцы будут платить за это", – добавил он.

ВСУ среди сильнейших армий

Вооруженные силы Украины через год поднялись в рейтинге сильнейших армий мира на три строчки. Так, наши военные заняли 22 место в списке. В перечне ВСУ обошли Канаду и Польшу.

Возглавили список традиционно США, Россия и Китай. В первую пятерку тоже вошли Индия и Япония.

В Европе украинские Вооруженные силы по состоянию на 2022 год занимают шестую позицию, впереди Испания.

Обратите внимание! Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинское войско измениться. Наши ВС прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

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