Про це повідомив очільник оборонного відомства Олексій Резінков. Водночас він зазначив, що Індія та Японія входять до п'ятірки найкращих, тож українцям потрібно рухатися у тому напрямку.
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Мініст наголосив, що нині Збройні сили України – найбільша сухопутна армія в Європі – 261 тисяча. Окрім цього, за його словами, жодна європейська армія не має такого бойового досвіду, як ми.
"Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб'єктів безпеки. Українці носитимуть форму, а європейці будуть платити за це", – додав він.
ЗСУ серед найсильніших армій
- Збройні сили України за рік піднялися у рейтингу найсильніших армій світу на три сходинки. Так, наші військові посіли 22 місце у списку. В переліку ЗСУ обійшли Канаду та Польщу.
- Очолили список традиційно США, Росія та Китай. До першої п'ятірки теж увійшли Індія та Японія.
- В Європі українські Збройні сили станом на 2022 рік посідають шосту позицію, попереду Іспанія.