Про це повідомив очільник оборонного відомства Олексій Резінков. Водночас він зазначив, що Індія та Японія входять до п'ятірки найкращих, тож українцям потрібно рухатися у тому напрямку.

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Мініст наголосив, що нині Збройні сили України – найбільша сухопутна армія в Європі – 261 тисяча. Окрім цього, за його словами, жодна європейська армія не має такого бойового досвіду, як ми.

"Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб'єктів безпеки. Українці носитимуть форму, а європейці будуть платити за це", – додав він.

ЗСУ серед найсильніших армій

Збройні сили України за рік піднялися у рейтингу найсильніших армій світу на три сходинки. Так, наші військові посіли 22 місце у списку. В переліку ЗСУ обійшли Канаду та Польщу.

Очолили список традиційно США, Росія та Китай. До першої п'ятірки теж увійшли Індія та Японія.

В Європі українські Збройні сили станом на 2022 рік посідають шосту позицію, попереду Іспанія.

Зверніть увагу! Валерій Залужний заявив, що війна змусила українське військо змінитися. Наші ЗС пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

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