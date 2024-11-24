Глава Кремля, в отличие от российской пропаганды, не верит, что с Трампом сложится переговорный процесс. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что Путин уже не контролирует части своей территории.

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Почему Путин спешит

Одно дело проводить переговоры с Трампом, когда Россия контролирует часть украинской территории. Другое – если страна-агрессор даже не может вытеснить ВСУ с Курщины. Тогда значительно сложнее выдвигать территориальные требования и их обосновывать.

Путин боится команды остановиться по линии боестолкновения. Ведь это означает почти гарантированную потерю этих территорий для России. Если заморозка состоится, то все-таки часть его территории потеряна,

– заметил Иван Тимочко.

Тогда будет очень трудно убедить население, что война идет только на Донбассе и якобы очень успешно. Поэтому становится очевидным, что Путин не уверен насколько комфортно ему будет работать с Трампом. Учитывая это он требует срочно освободить Курщину.

Если бы российский диктатор не боялся за переговоры, то направил бы всю силу на Донецкую, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. Вместо этого он боится за Курщину, потому что не уверен, что Трамп скажет украинцам покинуть эту территорию.

Даже удар межконтинентальной ракетой по Украине – это больше демонстрация нашим западным союзникам, что эта ракета может до них долететь. Но такая информационно-политическая кампания и подтверждает его неуверенность, в том, что он сможет выступать на переговорах с позиции силы,

– добавил Иван Тимочко.

Часть Курщины находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Донецкая область не оккупирована, наступление на Харьковщине также не увенчалось успехом. Конечно, Путин и дальше будет ставить дедлайны, пытаться усилить наступательные действия, но это больше связано с политической ставкой, чем с военной. Диктатор очень хочет сохранить хоть какую-то субъектность на потенциальных переговорах.