Сегодня, 27 апреля, российские оккупанты трижды шли в атаку на Востоке. Наши герои отбили все выпады врага и нанесли ему ущерб.

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Потери врага

Как сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток", в течение суток наши отважные воины уничтожили 75 российских оккупантов.

Кроме того, потери врага составили: 1 БМП, 2 единицы автомобильной техники, а также 2 БПЛА.

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