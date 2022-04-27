Сьогодні, 27 квітня, російські окупанти тричі йшли в атаку на Сході. Наші героїв відбули усі випади ворога та завдали йому втрат.

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Втрати ворога

Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", впродовж доби наші відважні воїни знищили 75 російських окупантів.

Окрім того, втрати ворога склали 1 БМП, 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 БПЛА.

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