Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович 5 марта. Он также сообщил о реальных потерях врага за время нападения на Украину.

Обратите внимание Тыл – это исторически слабое место красной армии, – Арестович

В районе Херсона наши Вооруженные силы нанесли очень мощный удар по врагу и сейчас его потери выясняются.

– говорит Арестович.

Также советник главы ОП озвучил количество погибших оккупантов. На данный момент, потери врага составляют более 10 тысяч человек.

Обращение Алексея Арестовича: смотрите видео

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