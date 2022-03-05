Про це заявив радник очільника ОП Олексій Арестович 5 березня, інфогрмує 24 канал. Він також повідомив про реальні втрати ворога за час нападу на Україну.
Зверніть увагу Тил – це історично слабке місце красної армії, – Арестович
У районі Херсона наші Збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, і зараз його втрати з'ясовуються,
– каже Арестович.
Також радник голови ОП озвучив кількість загиблих окупантів. Наразі втрати ворога становлять понад 10 тисяч осіб.
Звернення Олексія Арестовича: дивіться відео
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