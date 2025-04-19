Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что ВСУ создают плацдарм для захода на Брянщину.

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Северный фронт

Свитан рассказал, что уничтожение мостов через реки, которые можно разрушить – это выполнение общей стратегической задачи вдоль всей границы создать линию боевого соприкосновения. То есть, линию фронта на северном направлении, который должен был быть создан еще в 2014 году.

Не занимались этим вопросом 10 лет. Сейчас занялись. Зашли на Курщину, выполнили задание, но поздно приняли решение о выходе. Зашли на Белгородскую область. Предположительно, будет заход и на Брянщину. Сейчас продолжаются подготовительные процессы, которыми должна заниматься авиация,

– отметил летчик-инструктор.

Он добавил, что французские бомбы с реактивным усилителем, которые маневрируют, очень хорошие. Поэтому, надо отдать должное французам, которые нам ежемесячно передают около 10 таких авиабомб. Они высокоточные и отминусовывают мосты очень легко.

Работа авиации

По словам военного эксперта, в этом аспекте против россиян работают "Миражи" или украинские самолеты "Су" или "МиГ". Заметно на видео, как мощно и как метко работает наша авиация по вражеским объектам и на территории России в том числе.

Кроме того, на северном направлении ССО уничтожили наблюдательный пункт российской морской пехоты в Курской области. Успешная операция состоялась благодаря совместным действиям ССО и пограничников. Фактически на этом месте находились оккупанты из состава тихоокеанского флота России.