ВСУ нанесли сокрушительные удары по оккупантам на ВОТ: что оказалось под прицелом

ВСУ нанесли сокрушительные удары по оккупантам на ВОТ / Getty Images
22 октября и в ночь на 23 октября Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам оккупантов в Крыму, Донецкой и Запорожской областях. Точные удары ослабили способность врага вести активные боевые действия.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, несмотря на единичные случаи потери связи в работе систем Starlink и StarShield при определенных скоростях, украинские военные продолжают эффективно уничтожать ключевые цели противника.
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Было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Донецка.
Поражение таких объектов снижает способность противника проводить атаки на Украину и гражданскую инфраструктуру с помощью дронов различных модификаций
Среди целей также были:
- пункт управления подразделения в районе населенного пункта Громово во временно оккупированном украинском Крыму,
- склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Горняк и склад БПЛА в районе Свердлового Донецкой области,
- склады материально-технических средств армии России в районе населенного пункта Бердянское в Донецкой области, а также в районах Балкового и Ореховки Запорожской области.
"Уничтожение складов с вооружением и материально-техническими средствами затрудняет российскому агрессору обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия", – добавили в ведомстве.
Под прицелом Сил обороны также оказался район сосредоточения живой силы подразделения из состава "Рубикон" в районе населенного пункта Каменка Запорожской области.
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ на фронте ликвидировали еще 1 830 оккупантов. Общее количество потерь убитыми и ранеными достигло отметки 1 574 620 человек.
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