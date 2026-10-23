ВСУ нанесли сокрушительные удары по оккупантам на ВОТ: что оказалось под прицелом

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, несмотря на единичные случаи потери связи в работе систем Starlink и StarShield при определенных скоростях, украинские военные продолжают эффективно уничтожать ключевые цели противника.

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Было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Донецка.

Поражение таких объектов снижает способность противника проводить атаки на Украину и гражданскую инфраструктуру с помощью дронов различных модификаций– отметили в Генштабе.

Среди целей также были:

пункт управления подразделения в районе населенного пункта Громово во временно оккупированном украинском Крыму,

склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Горняк и склад БПЛА в районе Свердлового Донецкой области,

склады материально-технических средств армии России в районе населенного пункта Бердянское в Донецкой области, а также в районах Балкового и Ореховки Запорожской области.

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"Уничтожение складов с вооружением и материально-техническими средствами затрудняет российскому агрессору обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия", – добавили в ведомстве.

Под прицелом Сил обороны также оказался район сосредоточения живой силы подразделения из состава "Рубикон" в районе населенного пункта Каменка Запорожской области.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ на фронте ликвидировали еще 1 830 оккупантов. Общее количество потерь убитыми и ранеными достигло отметки 1 574 620 человек.