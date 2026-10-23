ЗСУ завдали нищівних ударів по окупантах на ТОТ: що було під прицілом

ЗСУ завдали нищівних ударів по окупантах на ТОТ / Getty Images

Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня уразили важливі військові об'єкти окупантів у Криму, на Донеччині та Запоріжжі. Точні удари послабили спроможності ворога вести активні бойові дії.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, попри поодинокі випадки втрат зв'язку в роботі систем Starlink та StarShield на певних швидкостях, українські військові продовжують ефективно знищувати ключові цілі противника. Реклама Adv популярні відео Яких втрат зазнала Росія Було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Донецька. Ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій– зауважили у Генштабі. Серед цілей також були: пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму,

склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області,

склади матеріально-технічних засобів армії Росії у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області. "Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії", – додали у відомстві. Реклама Під прицілом Сил оборони також опинився район зосередження живої сили підрозділу зі складу "Рубікон" в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області. Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті ще 1 830 окупантів. Загальна кількість втрат вбитими та пораненими сягнула позначки 1 574 620 осіб.

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