Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала рассказал, что последствия этого удара для Украины являются положительными, поскольку был уничтожен один из главных офицеров. В частности погиб российский подполковник Руслан Горячкин.

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Почему этот удар так важен

"Это резонансное событие, которое снова приводит к психологическому давлению на территории России. Понятно, что Россия небрежно относится к своему личному составу", – сказал Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что более миллиона россиян погибли апотому что были ранены во время полномасштабного вторжения. По его словам, главной задачей Вооруженных сил Украины является уничтожение ключевых российских генералов, ведь это разрушает иерархию командования и существенно снижает способность управлять подразделениями.

Также он подчеркнул, что именно поэтому этот удар был оправданным – даже несмотря на то, что для него использовали ракеты, которых осталось немного. Ведь речь идет о потерях, которые Россия в противном случае могла бы направить на продолжение войны против Украины.