В то же время общие потери России по состоянию на 2 июля уже превышают 1 022 000 бойцов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне на 2 июля

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

Личного состава – около 1 022 090 (+1 110),

танков – 10 985 (+2),

боевых бронированных машин – 22 931 (+3),

артиллерийских систем – 29 794 (+40),

РСЗВ – 1 427 (+0),

средств ПВО – 1 191 (+1),

самолетов – 420 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 013 (+70),

крылатых ракет – 3 436 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 53 786 (+90),

специальной техники – 3 921 (+0).

Потери врага на 2 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, по подсчетам британской разведки, россияне потеряли по меньшей мере 135 военных самолетов во время полномасштабной войны против Украины. В частности более 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34.