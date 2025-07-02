Водночас загальні втрати Росії станом на 2 липня вже перевищують 1 022 000 бійців. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні на 2 липня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

Особового складу – близько 1 022 090 (+1 110),

танків – 10 985 (+2),

бойових броньованих машин – 22 931 (+3),

артилерійських систем – 29 794 (+40),

РСЗВ – 1 427 (+0),

засобів ППО – 1 191 (+1),

літаків – 420 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+70),

крилатих ракет – 3 436 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90),

спеціальної техніки – 3 921 (+0).

Втрати ворога на 2 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, за підрахунками британської розвідки, росіяни втратили щонайменше 135 військових літаків під час повномасштабної війни проти України. Зокрема понад 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34.