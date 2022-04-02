Ликвидирована ДРГ, которая наводила огонь
О ликвидации россиян, убивших украинских волонтеров, сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. Он отметил, что убийц нашли меньше, чем за сутки.
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Меньше чем за сутки ВСУ нашли и ликвидировали русских, убивших наших Богдана Стефанишина, Алексея Антонова и прекрасную украинку,
– написал Шабунин.
Он отметил, что ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне.
Враг обстрелял волонтеров: коротко
- 31 марта стало известно, что российские оккупанты обстреляли колонну с волонтерами вблизи Чернигова.
- Известно, что погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования НПУ имени Драгоманова Анастасия Тагирова.
- Другой погибший – Алексей Антонов. Также погиб Богдан Стефанишин.
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