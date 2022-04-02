Ликвидирована ДРГ, которая наводила огонь

О ликвидации россиян, убивших украинских волонтеров, сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. Он отметил, что убийц нашли меньше, чем за сутки.

Узнайте больше На подъезде к Чернигову россияне расстреляли 2 колонны волонтеров: что известно о погибших

Меньше чем за сутки ВСУ нашли и ликвидировали русских, убивших наших Богдана Стефанишина, Алексея Антонова и прекрасную украинку,

– написал Шабунин.

Он отметил, что ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне.

Враг обстрелял волонтеров: коротко

31 марта стало известно, что российские оккупанты обстреляли колонну с волонтерами вблизи Чернигова.

Известно, что погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования НПУ имени Драгоманова Анастасия Тагирова.

Другой погибший – Алексей Антонов. Также погиб Богдан Стефанишин.

Достойно внимания – Оккупанты признались в изнасилованиях и поедании собак: смотрите видео